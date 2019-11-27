Министерство обороны Российской Федерации завершило модернизацию хранилища горюче-смазочных материалов для Черноморского флота, вырубленного в скалах под оккупированным Севастополем .

Об этом сообщила пресс-служба минобороны, передает Крым Информ.

«В Севастополе проведена реконструкция и выполнены восстановительные работы на уникальном подземном хранилище горюче-смазочных материалов. В восстановленном хранилище будут находиться ГСМ для корабельных сил, авиации и береговых воинских частей Черноморского флота», - сообщили министерстве.

Высота резервуаров составляет более 32 метров. В ходе реконструкции в хранилище провели ремонт железобетонных оснований, установили системы антикоррозийной защиты, стенки резервуаров для ГСМ были обшиты новым листовым металлом. Завершить модернизацию хранилища планировалось в 2017 году.

В ведомстве отметили, что в резервуары склада свободно поместится содержимое более чем семи железнодорожных эшелонов.

Хранилище вырубили в скальном массиве Мекензиевых гор в 70-х годах прошлого века. Оно использовалось для нужд Черноморского флота, но после распада СССР пришло в негодность.