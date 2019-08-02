Президент США Дональд Трамп прийме у вівторок, 10 грудня, в Білому домі главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп сьогодні (10 грудня - ред.) зустрінеться з держсекретарем США Майклом Помпео і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити стан двосторонніх відносин", - сказав представник американської адміністрації високого рангу.

Як уточнили в Білому домі, Трамп прийме Лаврова 10 грудня о 14:30 (21:30 за київським часом). Про тривалість зустрічі не повідомляється, проте черговий захід у Трампа намічено через 2,5 години після бесіди з російським міністром.

До цього Лавров зустрічався з Трампом в Білому домі 10 травня 2017 року під час своєї попередньої поїздки до Вашингтона.