“Нормандська зустріч” підтвердила прогрес, однак сторони не зблизили позицій – FT

11:30 10.12.2019   Украина

Україна і Російська Федерація досягли певного прогресу на зустрічі в Парижі щодо зменшення напруги в зоні бойового протистояння на Донбасі, однак сторони поки що залишаються далекими від спільного рішення щодо врегулювання конфлікту.

Так охарактеризувало результати “Нормандської зустрічі” в понеділок впливове видання Financial Times, повідомляє Укрінформ.

"Росія й Україна домовилися про чергове припинення вогню у війні між підтримуваними Москвою сепаратистами й урядом з Києва на сході України. Втім вони залишаються глибоко розділеними у питаннях, як розв'язати конфлікт, описаний президентом Франції Емманюелем Макроном як "відкрита рана в серці європейського континенту", - зауважує видання.

Чотири лідери погодилися на низку негайних кроків щодо "стабілізації ситуації в зоні конфлікту", пише газета. У тому числі, йдеться про припинення вогню до кінця року, план розмінування, обмін полоненими, а також відведення військ на трьох додаткових ділянках до березня 2020 року. Тим не менше, залишаються серйозні розбіжності щодо політичного пакету питань.

"Путін і Зеленський повністю розійшлися щодо довгострокового політичного рішення", - зазначається в публікації. Українці вимагали повного контролю над кордоном перед регіональними виборами та виведенні всіх іноземних сил. Росія ж наполягає на визначенні цього пункту в Мінських домовленостях.

При цьому, FT звертає увагу, що опоненти в Україні називали Зеленського "надто прихильним до Росії", однак він відстоював міцні позиції і "хотів досягти більшого".

Видання також процитувало колишнього прем'єр-міністра Швеції, нині співголови Європейської ради з питань міжнародних відносин Карла Більдта, який назвав зустріч у Франції "тестом" для Москви.

"Сьогоднішня зустріч президента України Зеленського й президента Путіна в Парижі покаже, чи існує справжня воля Москви врегулювати конфлікт з Україною. Президент Франції Макрон говорив про нові відносини з Росією, але це справді тест", - зазначив Більдт.

При цьому, в публікації зазначається, що для просування в "мінливому контексті" врегулювання на сході України необхідно, щоби зусилля докладалися з російського боку.



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