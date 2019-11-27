Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич заявил, что украинцам из Крыма в Украине ничего не угрожает.

Об этом Антон Кориневич написал в своем Facebook, повідомляє ATR.

«В связи с утверждениями, которые звучат от «чиновников» оккупационной администрации города Севастополя в подконтрольных российской оккупационной администрации СМИ о якобы угрозах, которые существуют для крымчан при пересечении административной границы с Херсонской областью, заявляем, что гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь ничего не угрожает на подконтрольной Украины территории», — отметил он.

Кориневич добавил, что Украина рада приветствовать всех своих граждан и создает все необходимые условия для жителей временно оккупированных территорий, а именно надлежащие условия на КПВВ, центры предоставления административных услуг, право на образование.

«Никаких притеснений крымчан на подконтрольной Украины территории нет и не может быть. На подконтрольной Украине территории не только безопасно, но и демократично. <...> Напротив, нашим гражданам опасно проживать или находиться на временно оккупированной территории, ведь это серая зона, зона бесправия, где любого могут лишить свободы по надуманным обвинениям», — заявил постпред.

Напомним, 3 декабря на КПВВ «Каланчак» на админгранице с Крымом был задержан член партии «Единая Россия», который активно поддерживал оккупацию полуострова, Игорь Кучерявый. Как сообщили источники ATR, на материке он надеялся получить украинский загранпаспорт.

Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.

Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.