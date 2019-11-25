У Конгресі США погодили оборонний бюджет на 2020 рік на суму 738 мільярдів доларів, в який закладено зокрема виділення 300 мільйонів доларів на потреби української армії.

Про це повідомляє The New York Times, передає Укрінформ.

«Закон про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) також підтверджує виділення $300 мільйонів на фінансування Ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російської енергетики. Зокрема, обмеження будуть введені в зв'язку з будівництвом трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Також наголошується на необхідності заборонити поставки в Туреччину літаків F-35 у зв'язку з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Документ також містить низку положень, спрямованих на подолання потенційних загроз з боку Китаю, включаючи необхідність надання звітів про закордонні інвестиції Китаю та його військові відносини з Росією.

Очікується, що він буде прийнятий до кінця 2019 року. У разі схвалення Конгресом, документ буде переданий на підпис президенту США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік пропонує виділити щонайменше 250 млн доларів на військову допомогу Україні, в тому числі, на придбання протитанкових ракет Javelin.