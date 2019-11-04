Президент України заявив, що питання транзиту газу «розблоковане»

10:01 10.12.2019   Украина

У рамках зустрічі у «нормандському форматі» в Парижі під час двосторонніх переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін обговорили газові питання.

«Ми обговорили це питання. І мені здається, що це питання ми розблокували. І вже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливість, формат, об'єм, ціна тощо - деталі договору про транзит газу. Тому що це дуже важливо для всіх - і для України, і для енергетичної безпеки Європи. Тому, я думаю, що там дуже непогані кроки», - сказав Зеленський на спільній пресконференції лідерів чотирьох країн-учасниць «нормандських» переговорів, повідомляє Главком.

«Пам'ятаєте дитячий віршик: «А у нас в квартирі – газ. А у вас?». І у вас є, і буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу. Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Перш за все, промисловий споживач. Ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотована. І ми не можемо вираховувати ціну від дотованої ціни. Це звичайна економічна логіка», - натомість зазначив Путін.

Згодом на окремій пресконференції Зеленський сказав, що газовим питанням під час розмови з Путіним було приділено чимало часу.

«Багато часу тет-а-тет (з Путіним) витратили саме на газове питання. Були присутніми багато людей з обох сторін, ми маємо ще говорити про це у тристоронньому форматі. Я впевнений, хоча мабуть не маю права так говорити, поки немає договору, але я впевнений, що у нас більше шансів його підписати за кращими умовами, ніж були у представників, які обговорювали це питання до нас. Не хочу говорити деталі, але вже не говориться про контракт на один рік, це на більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних для України і для Європи, це десять років. Але важко, коли одна сторона наполягає на одному році, а ми на десяти. Але я думаю, ми знайдемо щось посередині», - зазначив президент України.

«Ми обговорювали питання трибуналу з приводу повернення коштів. Мені здається, ми в принципі зняли питання з приводу 3 мільярдів, які ми виграли», - зауважив президент.

Він пояснив, як Україна отримає ці кошти.

«Наша позиція проста: ми готові взяти газом. Це компроміс, на який ми готові йти. Тому що нам потрібно. Чому ні? Я думаю, у нас все буде добре. Я так думаю», - сказав Зеленський.

Напередодні один з керівників «Нафтогазу» розповів про переговори Зеленського і Путіна.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України.

Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року, додав президент України.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня. 



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