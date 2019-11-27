Заклик Генасамблеї ООН до всіх країн не відвідувати Крим без погодження з Україною спричинив серйозне занепокоєння Росії.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином Єльченко прокоментував ухвалення Генасамблеєю резолюції про мілітаризацію Криму та частин Чорного й Азовського морів

«Резолюція містить компонент, який викликав найбільше занепокоєння російської делегації. Це заклик до всіх країн – членів ООН не відвідувати територію Криму без погодження з українською стороною. Їх це дуже зачіпає», - зазначив дипломат.

За його словами, у цьогорічній резолюції значно посилено частину, яка стосується ядерної зброї.

«Ми маємо підтвердження того, що на Кримському півострові російські військові ретельно готують ті об’єкти інфраструктури, що були заморожені в радянські часи, а також після приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підписання сумнозвісного Будапештського меморандуму», - поінформував Єльченко.

Декілька нових пунктів документа, пояснив постпред України, стосуються захоплення Росією трьох українських кораблів у листопаді минулого року.

«Головне, що ми зберігаємо цю тематику на порядку денному», - додав Єльченко.

Він наголосив, що мілітаризація Криму, частин Чорного та Азовського морів зачіпає низку країн, насамперед Румунію, Туреччину, Болгарію: «Вони справді відчули небезпеку. Адже йдеться як про підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, так і про поширення звичайних озброєнь, що ростуть там як гриби. Це передусім ракетні системи, які націлені на Софію, Бухарест, Стамбул».

Резолюція Генасамблеї, на переконання Єльченка, є дуже важливим міжнародним документом, який буде «предметом посилання для будь-якого суду та будь-якого юриста». Україна використовуватиме її як доказову базу в судових процесах проти Росії. Крім того, ухвалення резолюції «допомагає тримати рівень політичного тиску на Росію» і дасть змогу повернутися до ініційованого Києвом питання щодо здійснення спільного безпекового моніторингу ЄС і України в басейні Чорного й Азовського морів.

Як повідомлялося раніше, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.