"Кримська" резолюція ГА ООН допомагає тримати рівень тиску на Росію - Єльченко

08:01 10.12.2019   Крым

Заклик Генасамблеї ООН до всіх країн не відвідувати Крим без погодження з Україною спричинив серйозне занепокоєння Росії.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином Єльченко прокоментував ухвалення Генасамблеєю резолюції про мілітаризацію Криму та частин Чорного й Азовського морів

«Резолюція містить компонент, який викликав найбільше занепокоєння російської делегації. Це заклик до всіх країн – членів ООН не відвідувати територію Криму без погодження з українською стороною. Їх це дуже зачіпає», - зазначив дипломат.

За його словами, у цьогорічній резолюції значно посилено частину, яка стосується ядерної зброї.

«Ми маємо підтвердження того, що на Кримському півострові російські військові ретельно готують ті об’єкти інфраструктури, що були заморожені в радянські часи, а також після приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підписання сумнозвісного Будапештського меморандуму», - поінформував Єльченко.

Декілька нових пунктів документа, пояснив постпред України, стосуються захоплення Росією трьох українських кораблів у листопаді минулого року.

«Головне, що ми зберігаємо цю тематику на порядку денному», - додав Єльченко.

Він наголосив, що мілітаризація Криму, частин Чорного та Азовського морів зачіпає низку країн, насамперед Румунію, Туреччину, Болгарію: «Вони справді відчули небезпеку. Адже йдеться як про підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму, так і про поширення звичайних озброєнь, що ростуть там як гриби. Це передусім ракетні системи, які націлені на Софію, Бухарест, Стамбул».

Резолюція Генасамблеї, на переконання Єльченка, є дуже важливим міжнародним документом, який буде «предметом посилання для будь-якого суду та будь-якого юриста». Україна використовуватиме її як доказову базу в судових процесах проти Росії. Крім того, ухвалення резолюції «допомагає тримати рівень політичного тиску на Росію» і дасть змогу повернутися до ініційованого Києвом питання щодо здійснення спільного безпекового моніторингу ЄС і України в басейні Чорного й Азовського морів. 

Як повідомлялося раніше, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів", у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

За ухвалення резолюції проголосували 63 країни, проти - 19, утримались - 66.



Ще на цю тему:

13:01 10.12.2019
"Дочка" Lufthansa працює у Криму в обхід санкцій - ЗМІ
12:30 10.12.2019
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування
11:15 10.12.2019
Постоянный представитель президента в АРК ответил на фейки оккупантов об «угрозах» для крымчан на админгранице
10:15 10.12.2019
Росія відреагувала на резолюцію ООН щодо Криму: вона покликана перешкодити саміту в Парижі
09:01 10.12.2019
Президент України розкрив деталі обміну українців
08:30 10.12.2019
Проти резолюції щодо Криму проголосували Росія, Білорусь та ще 17 країн
08:15 10.12.2019
До питання Криму на саміті не дійшли - Президент
15:30 09.12.2019
Відомого пособника російських окупантів у Криму Москва звела в єпископи – архієпископ Євстратій / Фото
13:30 09.12.2019
С начала года за счет миграции население Севастополя увеличилось на 6 тысяч человек
13:15 09.12.2019
В Севастополе создают экспериментальный "интернет" для находящихся в море судов
11:45 09.12.2019
Євродепутати засипають Apple листами через "російський Крим"
11:15 09.12.2019
Суд звільнив від покарання завербованого ФСБ у Криму українського військового пенсіонера
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
16:45 09.12.2019
Грузія показала новий безпілотник з українськими ПТКР / Фото
08:30 09.12.2019
В Грузії затонуло риболовецьке судно
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 10.12.2019
В оборонний бюджет США заклали санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"
11:45 10.12.2019
Після нормандського саміту Лавров сьогодні зустрінеться з Трампом
21:10 09.12.2019
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
20:30 09.12.2019
ЮВО: Более 3000 гранатометчиков приступили к стрельбам на семи общевойсковых полигонах
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
16:00 09.12.2019
Минобороны Сербии получит два варианта французских ЗРК «Мистраль-3»
14:45 09.12.2019
У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії
09:15 09.12.2019
Новейший турецко-украинский беспилотник совершил первый полет / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 10.12.2019
Арахамія заявив, що повернення українських полонених з Росії чекають до Нового року
13:01 10.12.2019
"Дочка" Lufthansa працює у Криму в обхід санкцій - ЗМІ
12:30 10.12.2019
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування
12:15 10.12.2019
Фрегат ЧФ РФ «Адмирал Эссен» отработал применение «Калибров» против морских целей
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд