Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що угоди і з Росією, і з Сполученими Штатами Америки не призвели до належних результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Ердоган висловився про ситуацію в зоні безпеки на півночі Сирії.

"На жаль, угоди і з Росією, і з США поки не приводять до очікуваних результатів", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Рада національної безпеки Туреччини відновила військову операцію на півночі Сирії. Як зазначається, операція буде продовжуватися, поки не досягне своїх цілей". Також у Міністерстві оборони Туреччини повідомили про завершення третього спільного патрульного рейду з Росією, який тривав вздовж 88-кілометрового східної ділянки кордону на глибині 10 км.

США відновили на території Сирії антитерористичну операцію проти терористичної організації "Ісламська держава". Зокрема, 22 листопада американські військові провели масштабну операцію проти бойовиків ИГІЛ в провінції Дейр-ез-Зор.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада, турецькі і російські військові почали спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії.