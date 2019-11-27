Запропонована Україною резолюція про проблему мілітаризації окупованого РФ Криму і акваторій Азовського і Чорного морів, яку в понеділок прийняла Генасамблея ООН, покликана нібито “перешкодити конструктивному перебігу саміту в “нормандському форматі”.

Про це заявив у понеділок перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, зазначає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Полянський заявив, що українське постпредство нібито “навмисно пов’язало” дату голосування по резолюції з самітом, що проходить в Парижі. “Я спеціально говорю „постпредство“, оскільки справжня позиція України нам, чесно зізнатися, незрозуміла”, — зазначив він.

“Якраз сьогодні в Парижі проходить зустріч „нормандської четвірки“, перед якою наші українські колеги максимально намагалися створити сприятливий фон — словами і справами. Саме конструктивному перебігу цієї зустрічі прийняття сьогоднішньої резолюції і було покликане перешкодити”, — констатував дипломат.

На думку Полянського, автори документа “постаралися дістати з “шафи” ті “скелети”, які українські виборці твердо вирішили зробити надбанням історії, переконливо проголосувавши за президента Володимира Зеленського та його партію.

“Сам український президент, до речі, в ході підготовки сьогоднішньої зустрічі, наговорив нам, та й всім іншим, багато всього позитивного і вселяючого надію, — звернув увагу зампостпреда РФ. — І вже, в усякому разі, абсолютно такого, що не стикується по духу з тією „агіткою“, яка виноситься зараз на ваш розгляд представництвом України”.

“Важко позбутися питання: чиї вказівки в результаті виконують наші українські колеги? Українського народу, який твердо виступає за зближення з Росією і внутрішньонаціональний мир в своїй державі, або „партії війни“, яка не хоче здавати свої позиції, утримуючи таким чином Україну в стані хаосу, громадянської війни, животіння і злиднів?”, — повідомив він.

Нагадаємо, стало відомо, які країни на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН голосували проти ухвалення резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів”. Усього проти ухвалення резолюції проголосували 19 країн — Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Мьянма, Нікараґуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

Варто зазначити, що 14 листопада, Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй підтримав оновлений проект резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”. Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти — 23, утрималися — 82.