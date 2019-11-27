Стало відомо, які країни на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН голосували проти ухвалення резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів”. Резолюцію не підтримали Росія, Білорусь, Вірменія, Китай, Сербія, Куба та ще 13 країн.

Таблицю з результатами голосування оприлюднило Постійне представництво Україні в ООН на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Усього проти ухвалення резолюції проголосували 19 країн — Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Мьянма, Нікараґуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

Так, проти ухвалення резолюції щодо Криму проголосували 19 країн, у той час як проти проекту резолюції — 23. Цього разу, більше країн “утрималось”.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію по Криму.

“За” проголосували — 63 країни, а “проти” — 19.

Як повідомлялося раніше, 14 листопада, Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй підтримав оновлений проект резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”. Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти — 23, утрималися — 82.

Резолюція набуде чинності після її ухвалення Генеральної Асамблеєю ООН у грудні.