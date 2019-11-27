В Одеській області згорів склад 35-ї бригади морської піхоти

08:45 10.12.2019   Украина

У Дачному Одеської області згорів склад 35-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.

Як повідомляє Думська, пожежа на складі спалахнула в п’ятницю, 6 грудня, приблизно о 15:45. Через кілька годин пожежу вдалося ліквідувати, передає НВ.

Вогонь охопив склад з речовим майном та продовольством. За попередніми оцінками, знищено майно на суму 7 млн грн.

Ймовірною причиною виникнення пожежі називають коротке замикання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України (несумлінне ставлення до військової служби).



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