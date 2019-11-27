Окупанти розгорнуть в Криму полк ВДВ
|09:30 10.12.2019
|Крым
Російська 7 десантно-штурмова дивізія ВДВ поповниться ще одним підрозділом – окупанти запланували розгорнути полк в Криму.
Про це пише російський ТАСС, передає Український мілітарний портал.
Завершити його формування заплановано на 2021-й рік.
Розпочатись формування полку має у наступному 2020 році.
Інформації щодо місця дислокації нової окупаційної частини не повідомляється.
Ймовірно мова йде про розгортання сформованого у 2017-у році в Феодосії 171-й окремого десантно-штурмового батальйону.
Новостворена частина стане третім полком у складі 7-ї дивізії ВДВ.
У 2014 році, підрозділи 247-го десантно-штурмового полку (місце дислокації – місто Ставрополь) зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії брали участь у бойових діях на Донбасі.
Було знайдено матеріали, що документують вихід 247 полки після боїв під Іловайськом в районі с. Горбатенко що поблизу м. Старобешеве.
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