Окупанти розгорнуть в Криму полк ВДВ

09:30 10.12.2019   Крым

Російська 7 десантно-штурмова дивізія ВДВ поповниться ще одним підрозділом – окупанти запланували розгорнути полк в Криму.

Про це пише російський ТАСС, передає Український мілітарний портал.

Завершити його формування заплановано на 2021-й рік.

Розпочатись формування полку має у наступному 2020 році.

Інформації щодо місця дислокації нової окупаційної частини не повідомляється.

Ймовірно мова йде про розгортання сформованого у 2017-у році в Феодосії 171-й окремого десантно-штурмового батальйону.

Новостворена частина стане третім полком у складі 7-ї дивізії ВДВ.

У 2014 році, підрозділи 247-го десантно-штурмового полку (місце дислокації – місто Ставрополь) зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії брали участь у бойових діях на Донбасі.

Було знайдено матеріали, що документують вихід 247 полки після боїв під Іловайськом в районі с. Горбатенко що поблизу м. Старобешеве.



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