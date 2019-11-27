У понеділок, 9 грудня Київський районний суд Одеси змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт ексдиректору табору Вікторія Петросу Саркісяну.

Про це повідомляє Думська, передає НВ.

Відповідне клопотання заявив захист Саркісяна. Адвокати аргументували необхідність випустити їх підзахисного поганим станом його здоров'я.

Також у суді заявили, що всі слідчі дії у справі вже проведено, тому перешкодити збору доказів Саркісян нібито не може.

Суд послухав аргументів захисту і задовольнив клопотання.

Нагадаємо, що в ніч на 16 вересня 2017 року Одесі почалася пожежа в таборі Вікторія. Вогонь повністю знищив двоповерховий дерев'яний будинок, де знаходилися 42 дитини. Після гасіння пожежі рятувальники виявили обгорілі останки двох дітей. Пізніше повідомили, що на попелищі знайшли останки третьої загиблої дівчинки.

Пізніше судмедексперти ідентифікували останки трьох дівчаток. Ними виявилися 8-річна Софія Мазур, 9-річна Настя Кулинич та 12-річна Сніжана Арпентьєва.

З рішення суду стало відомо, що співробітники табору викликали рятувальників тільки через півгодини після початку пожежі. Вони намагалися загасити вогонь самостійно.