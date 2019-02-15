"Нормандський саміт" працюватиме до ночі, Путін і Зеленський поставлять фінальну крапку

19:55 09.12.2019   Украина

Французька сторона розповіла про зміну графіка учасників "нормандського саміту" та визнала, що завершити всі зустрічі у запланований час не вдасться.

Про це повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".

У Єлисейському палаці пресі показали кімнату, де будуть зустрічатися чотири лідери. Однак після цієї спільної зустрічі мають продовжитися двосторонні переговори.

За планами, які узгоджувалися на вихідних, спільна пресконференція чотирьох лідерів мала розпочатися о 18:45 за місцевим часом. Та зрештою лідери вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним.

Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочої вечері, та обговорять домовлене.

Наразі очікується, що підсумкова пресконференція почнеться після вечері, о 21:00 за Парижем (22:00 за київським часом).

Представники пресслужб попереджають, що ці плани також можуть змінитися. Наразі зустрічі затягуються; зокрема, переговори Зеленського з Меркель тривали довше, ніж очікувалося.

Про завершення зустрічі Зеленського з Меркель Офіс президента повідомив о 18.05.

Станом на 18.20 у Єлисейському палаці розпочалися чотиристоронні переговори у "Нормандському форматі". Пресі дали сфотографувати стіл з Меркель, Зеленським, Макроном і Путіним і попросили вийти з зали.



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