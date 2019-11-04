Севастопольский учебный центр оккупантов выпустил курс военных водолазов
|21:20 09.12.2019
|Севастополь
Так называемый «Севастопольский филиал объединенного учебного центра ВМФ РФ» выпустил 100 военнослужащих, получивших квалификацию «Водолаз».
Выпускники отправлены для прохождения службы на все флоты оккупантов и Каспийскую флотилию. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота страны-агрессора, пишет flot2017.
«В рамках экзамена молодые водолазы-спасатели демонстрировали экзаменационной комиссии полученные навыки по погружению в водолазном снаряжении на глубины до 20 метров, по выполнению подводных сварочных и других видов работ, а также знание и порядок подачи сигналов из-под воды о состоянии водолаза и выполняемых им действиях», — говорится в сообщении.
Практику и практическую часть экзамена оккупанты проходили на спецполигоне в Черном море.
Отметим, что так называемый «Севастопольский водолазный центр» проводит обучение с присвоением квалификации водолаза-глубоководника или водолаза специального назначения с допуском к работе на глубинах до 60 метров.
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