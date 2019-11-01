В РФ модернизируют фрегаты проекта 22350 с применением технологии "стелс", и они станут основной силой дальней морской зоны.

Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, пишет Интерфакс.



"22350 становится основой кораблей дальней морской зоны с небольшой модернизацией, модификацией",- заявил Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник, 9 декабря.



Он заявил, что модернизированная версия таких кораблей будет создана к 2022 году.



Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что уменьшает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.



Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.



Ранее флот получит флагманский корабль данного проекта "Адмирал Горшков" (принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний).



Корабли имеют водоизмещение в 4,5 тысяч тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тысяч миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.



Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.