Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси

21:00 09.12.2019   Грузия

Для Грузии в настоящее время неприемлемо открытие на ее территории каких-либо центров, служащих интересам России.

Об этом заявил в понедельник, 9 декабря,  председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе, пишет ghall.com

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать намерение Москвы в середине декабря открыть в Тбилиси Центр русского языка и культуры, которое в конце ноября в Праге озвучил российский сенатор Григорий Карасин. 

“Пока не завершится оккупация, и российские войска не покинут территорию Грузии, никаких компромиссов за счет наших интересов не будет. Тем более, когда мы противостоим российской мягкой силе и российской пропаганде”, – сказал Талаквадзе. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя идею открытия российского центра в Тбилиси, заявила журналистам, что об этом говорить преждевременно, “пока в Грузии продолжается оккупация, пока в заключении находится доктор Важа Гаприндашвили”. 

Активисты в Грузии начали сбор подписей под петицией к властям, чтобы не допустить открытия в Тбилиси Центра русского языка и культуры. Под петицией уже подписались около 4 тысяч человек.



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