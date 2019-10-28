Государственный комитет конкурентной политики оккупированного Крыма в результате повторного конкурса не смог определить подрядчика на выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети Евпатории стоимостью более одного миллиарда рублей.

Соответствующий лот был опубликован ранее на портале госзакупок, пишет Крыминформ.

Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 1,065 млрд рублей. Плата за исполнение контракта была разбита на четыре этапа до 2022 года и должна была производиться из бюджета Республики Крым за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Ранее федеральные власти одобрили выделение оккупированному Крыму дополнительных средств на ремонт дорог на ближайшие три года.