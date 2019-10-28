В Евпатории нет желающих осваивоить миллиард рублей на ремонте дорог
|20:45 09.12.2019
|Крым
Государственный комитет конкурентной политики оккупированного Крыма в результате повторного конкурса не смог определить подрядчика на выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети Евпатории стоимостью более одного миллиарда рублей.
Соответствующий лот был опубликован ранее на портале госзакупок, пишет Крыминформ.
Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 1,065 млрд рублей. Плата за исполнение контракта была разбита на четыре этапа до 2022 года и должна была производиться из бюджета Республики Крым за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».
Ранее федеральные власти одобрили выделение оккупированному Крыму дополнительных средств на ремонт дорог на ближайшие три года.
Ще на цю тему:
«Курорты Крыма» приняли более 36 тысяч отдыхающих в своих здравницах
Три инвестора подали заявки на строительство игорной зоны в Крыму
На пятом году оккупации Ялта озаботилась привлечением инвестиций
Под Алуштой начнет работать асфальтобетонный завод
Свободная экономическая зона оккупированного Крыма фактически перестала развиваться
Оккупанты заявляют о подписании договоров проектного финансирования на 4,5 млрд рублей
Российские инвесторы заявили о желании построить игорную зону в оккупированном Крыму / Фото
Медведев распорядился создать игорную зону в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму заброшено 40 федеральных строек