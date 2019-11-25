ЮВО: Более 3000 гранатометчиков приступили к стрельбам на семи общевойсковых полигонах
|20:30 09.12.2019
|Россия
Около 3 тысяч гранатометчиков РПГ-7 и расчетов АГС-17 соединений и воинских частей Южного военного округа приступили к интенсивным занятиям по огневой и тактической подготовке на семи общевойсковых полигонах.
Подготовка военнослужащих проходит по новой методике с использованием современного мишенного оборудования и новых углов наводки, пишет пресс-служба Минобороны России.
Мишени, имитирующие танки и бронированную технику условного противника, установлены под углом, наименее удобным для прямого попадания в уязвимые части боевых машин – места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим.
Военнослужащие также тренируются маскироваться в условиях слабовыраженного рельефа местности и отсутствия естественных укрытий.
Поражение мишеней, имитирующих живую силу и бронированную технику условного противника, ведется гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ и выстрелами с взрывателем мгновенного действия ВОГ-17.
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