С военнослужащими отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии Южного военного округа проведено учение по обнаружению и борьбе с условными диверсантами на новейшем многофункциональном учебно-тренировочном комплексе (УТК).

Боевые пловцы отряда ПДСС КФл выполнили подводные стрельбы на различных глубинах и отработали новые методы подводного рукопашного боя, выполнив захват, обезоруживание и уничтожение подводного противника с использованием новейших водолазных комплектов, холодного, огнестрельного оружия и специальных средств, пишет пресс-служба Минобороны России.

Для подводной стрельбы применялись специальный пистолет подводный-1 (СПП-1) и автоматы АПС-55.

Программа обучения военнослужащих отряда включает в себя минно-подрывное дело, рукопашный бой, водолазную, горную специальную, морскую, воздушно-десантную, навигационно-топографическую и физическую подготовку.

Военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводными диверсантами круглогодично обеспечивают безопасность кораблей КФл в пунктах базирования и во время стоянок на незащищенных рейдах.

Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс флотилии представляет собой закрытую всепогодную тренировочную базу общей площадью более 2200 кв. метров с расчетной пропускной способностью обучения военнослужащих до 90 человек одновременно в воде и на суше. Главным объектом УТК является разноглубинный бассейн с выступами 6, 3 и 1 м, экраном для подводной стрельбы из специального оружия и смотровыми окнами для инструкторов. Бассейн глубиной 6 м, длиной 25 м и шириной 9 м, позволяет одновременно проводить занятия с 18 военнослужащими при проведении учебных спусков и 3 водолазами при проведении подводных стрельб.

Также на территории центра и УТК находится скалодром с возможностью проведения одновременных тренировок 10 военнослужащих.