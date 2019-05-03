Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року

20:00 09.12.2019   Болгария

Газотранспортна система Болгарії зможе прийняти російський газ з трубопроводу "Турецький потік" на початку 2020 року.

Про це заявив виконавчий директор компанії "Булгартрансгаз" Владімір Малінов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24часа.bg.

За словами Малінова, будівництво 11-кілометрової ділянки від компресорної станції "Странджа", що з'єднує "Турецький потік" з болгарським "Балканським потоком", вже повністю завершене. Найближчими днями "Булгартрансгаз" почне заповнювати його, а Туреччина заповнить 140-кілометрову ділянку на своїй території.

"Ми будемо готові до 15 грудня, вони, сподіваюся, до 20 грудня", - сказав Малинов.

За його словами, це дозволить забезпечити від початку року постачання газу в Грецію і Північну Македонію за існуючими трубопроводами.

Водночас до кінця травня 2020 року планується побудувати 308-кілометрову ділянку газопроводу від болгарського села Польскі-Сеновець до кордону Сербії поблизу міста Заечар. До того ж моменту до села Польскі-Сеновець планується протягнути 168-кілометрову ділянку газопроводу від компресорної станції поблизу міста Провадвя.

Уже з 31 травня до Сербії через Болгарію можна буде постачати до 8,75 млн куб. м газу в день, що складе 3 млрд куб. м на рік, при споживанні газу в країні близько 2,4 млрд куб. м, каже Малінов.

Нині Болгарія майже повністю залежить від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії. 

Після 2020 року Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.



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