АМКУ оштрафував Асоціацію морських портів на 5,5 мільйонів гривень
|19:45 09.12.2019
|Украина
Антимонопольний комітет визнав неправомірним стягнення додаткових коштів з суден Адміністрацією морчьких портів України та наклав штраф у розмірі 5,5 мільйонів гривень.
Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, пише Економічна правда.
За його словами, АМПУ у 2017-2018 роках стягувала з суден, які заходили в порти України, окрім корабельного збору, такі додаткові кошти: за послуги з оформлення приходу суден в порт, за послуги з оформлення виходу суден з порту, за послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.
"Антимонопольний комітет встановив, що ці додаткові збори насправді входили в корабельний збір, а у ДП "АМПУ" були відсутні підстави для стягнення таких коштів.
Рішенням адміністративної колегії АМКУ згадані дії Адміністрації морських портів України визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем. НА ДП "АМПУ" накладено штраф у розмірі 5,5 млн грн", - підкреслив Терентьєв.
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