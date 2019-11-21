Незаконно засуджені у "справі диверсантів" українці Олексій Бессарабов і Володимир Дудка етаповані до російського П'ятигорська.

Як пише ZN,UA, про це повідомив "Крим. Реалії" син Дудки Ілля Каверніков.

"Станом на вчора вони були ще в П'ятигорську. Їх етапують кудись в Ставропольський край. Імовірно, або 1-а, або 11-а колонія. Більше нічого не знаю", - повідомив Каверніков.

Виправна колонія №1 знаходиться в селі Кочубеєвське, колонія №11 – у Ставрополі. Обидві – суворого режиму. Адвокат українців Оксана Железняк на дзвінки журналістів поки що не відповідає.

Раніше Верховний суд РФ залишив без змін незаконний вирок Дудці і Бессарабову, які отримали по 14 років колонії суворого режиму у "справі українських диверсантів". За словами захисниці українців, прізвища обох у списку на обмін утримуваними особами між Росією й Україною.

Володимира Дудку, Олексія Бессарабова та Дмитра Штиблікова ФСБ затримала в листопаді 2016 року як "учасників диверсійно-терористичної групи ГУР Міноборони України". У СБУ наголосили на тому, що затримані в Криму українці не є ані співробітниками, ані контактерами з боку спецслужби.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос", неодноразово виступали експертами й у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" ("Флотське мито", "Росія перевищила допустиму присутність своєї морської піхоти в Криму"). Дудка – капітан 2-го рангу запасу, у минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У листопаді 2017 року Дмитра Штиблікова засудили до п'яти років колонії суворого режиму та штрафу в 200 тисяч рублів.