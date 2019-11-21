"Справа українських диверсантів": Бессарабова і Дудку етапували до П'ятигорська

19:30 09.12.2019   Крым

Незаконно засуджені у "справі диверсантів" українці Олексій Бессарабов і Володимир Дудка етаповані до російського П'ятигорська.

Як пише ZN,UA, про це повідомив "Крим. Реалії" син Дудки Ілля Каверніков.

"Станом на вчора вони були ще в П'ятигорську. Їх етапують кудись в Ставропольський край. Імовірно, або 1-а, або 11-а колонія. Більше нічого не знаю", - повідомив Каверніков.

Виправна колонія №1 знаходиться в селі Кочубеєвське, колонія №11 – у Ставрополі. Обидві – суворого режиму. Адвокат українців Оксана Железняк на дзвінки журналістів поки що не відповідає.

Раніше Верховний суд РФ залишив без змін незаконний вирок Дудці і Бессарабову, які отримали по 14 років колонії суворого режиму у "справі українських диверсантів". За словами захисниці українців, прізвища обох у списку на обмін утримуваними особами між Росією й Україною.

Володимира Дудку, Олексія Бессарабова та Дмитра Штиблікова ФСБ затримала в листопаді 2016 року як "учасників диверсійно-терористичної групи ГУР Міноборони України". У СБУ наголосили на тому, що затримані в Криму українці не є ані співробітниками, ані контактерами з боку спецслужби.

Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос", неодноразово виступали експертами й у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" ("Флотське мито", "Росія перевищила допустиму присутність своєї морської піхоти в Криму"). Дудка – капітан 2-го рангу запасу, у минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У листопаді 2017 року Дмитра Штиблікова засудили до п'яти років колонії суворого режиму та штрафу в 200 тисяч рублів.



Ще на цю тему:

12:15 06.12.2019
Сенцов в ОБСЄ: Не розумію, як люди в Європі можуть вірити Росії
11:30 06.12.2019
Сенцов заявив, що Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму
13:15 28.11.2019
Сенцов за три дні у Страсбурзі дав 45 інтерв'ю
15:15 26.11.2019
“Коли хтось буде думати простягнути руку дружби Путіну, пам’ятайте про жертви в Україні”, закликає Сенцов Європу
15:01 26.11.2019
Сенцов: Оскільки у нас забрали Крим – потрібно повернути нашу ядерну бомбу
13:49 26.11.2019
Сенцову вручили премію Сахарова
13:15 26.11.2019
На виступ Сенцова у Європарламенті не прийшли ультраправі та крайні ліві, - журналіст
12:01 26.11.2019
Сенцову вручать премію Сахарова в Європарламенті
17:45 25.11.2019
Арестованный в Крыму украинский патриот оказался в одиночестве
16:30 22.11.2019
Сенцов виступить у Європейському парламенті наступного тижня
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
19:15 21.11.2019
Сенцову, Кольченку та ще трьом колишнім політв’язням придбали квартири в Києві
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
16:45 09.12.2019
Грузія показала новий безпілотник з українськими ПТКР / Фото
08:30 09.12.2019
В Грузії затонуло риболовецьке судно
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 09.12.2019
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
20:30 09.12.2019
ЮВО: Более 3000 гранатометчиков приступили к стрельбам на семи общевойсковых полигонах
20:15 09.12.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии провели комплексное учение по борьбе с диверсантами
19:00 09.12.2019
ЮВО: Артиллеристы получили новейшие радиолокационные станции
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
16:00 09.12.2019
Минобороны Сербии получит два варианта французских ЗРК «Мистраль-3»
14:45 09.12.2019
У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії
09:15 09.12.2019
Новейший турецко-украинский беспилотник совершил первый полет / Видео
09:00 09.12.2019
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" вошла в Восточное Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 09.12.2019
Севастопольский учебный центр оккупантов выпустил курс военных водолазов
20:45 09.12.2019
В Евпатории нет желающих осваивоить миллиард рублей на ремонте дорог
19:55 09.12.2019
"Нормандський саміт" працюватиме до ночі, Путін і Зеленський поставлять фінальну крапку
19:45 09.12.2019
АМКУ оштрафував Асоціацію морських портів на 5,5 мільйонів гривень
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд