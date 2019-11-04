НАК "Нафтогаз України" не буде відмовлятися від своїх вимог до російського "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі, оскільки нічого рівноцінного сторони поки не напрацювали.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в компанії, пише Еконмічна правда.

"Готового рішення щодо обміну вимог "Нафтогазу" за минулим і поточним арбітражами на щось рівноцінне не напрацьовано. Просто відмовлятися від своїх вимог компанія не буде за жодних обставин", - підкреслив співрозмовник агентства.

Він також підтвердив участь виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка у складі делегації в Парижі як представника НАК, що веде переговори з укладення довгострокового контракту.

Джерело зазначило, що у випадку ухвалення в Парижі якихось рішень з газової тематики, вони повинні будуть пройти процедуру погодження правління або акціонером "Нафтогазу".

За його словами, у разі ухвалення в Парижі якихось рішень з газової тематики вони повинні будуть пройти процедуру погодження правлінням або акціонером "Нафтогазу".

"Очевидно, що будь-які значимі договори такого масштабу потребуватимуть погодження як мінімум правління, а як максимум - акціонера", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у двосторонній зустрічі президентів України і Росії 9 грудня від української сторони можуть брати участь глава Міненерго Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.