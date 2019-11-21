Артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане приступили к освоению новых малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) 1Л227 «Соболятник».

«Соболятник» является многофункциональным средством артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать как подвижные, так и стационарные объекты различных размеров с разными параметрами траектории на дальностях до 30 км, пишет пресс-служба Минобороны России.

Несмотря на малые габаритные и весовые характеристики, новая РЛС применяется для обнаружения и автоматического сопровождения до 20 целей одновременно, а также корректирования огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.

В ходе полевых занятий операторы разведывательных станций будут совершенствовать навыки эффективного использования станций и комплексов разведки.

Особое внимание будет уделено распознаванию объектов на дальних расстояниях и способам маскировки работы операторов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.