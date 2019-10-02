Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника

18:45 09.12.2019   Армения

Молодые летчики оперативно-тактической и армейской авиации дежурных смен российской авиационной военной базы Эребуни и зенитчики подразделений противовоздушной обороны российской военной базы в Армении провели тренировку с военнослужащими дежурных смен Минобороны Армении по отражению авиационных ударов условного противника.

Военнослужащие отработали совместные действия с силами и средствами войск авиации и ПВО Республики Армения по обнаружению, перехвату и уничтожению условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации российского соединения и оказания помощи воздушным суднам, условно терпящим бедствие, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Учебно-тренировочные полеты дежурной смены на истребителях МиГ-29, вертолетах Ми-24П и Ми-8МТШ, имитирующих высокоскоростные и низколетящие цели, выполнялись вдоль государственной границы Армении в зонах совместного дежурства сил зенитных и зенитно-ракетных подразделений ПВО двух стран на высотах от 50 до 6 тысяч метров на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

В совместной тренировке сил и средств авиации и ПВО двух стран принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ и штурмовики Су-25 Минобороны Армении.



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