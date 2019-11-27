Экипаж спасательного судна ЧФ отрабатывает спасение экипажа подводной лодки
|18:30 09.12.2019
|Крым
В соответствии с планом боевой подготовки спасательное судно Черноморского флота страны-агрессора «Эпрон» выполняет задачи в морских полигонах Черного моря.
Экипаж судна отрабатывает действия по спасению экипажа лежащей на грунте подводной лодки, пишет пресс-служба Минобороны России.
Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине около 40 метров на грунте размещен макет комингс-площадки подводной лодки. Водолазные специалисты спасательного судна отрабатывают спуски спасательного колокола СК-64 к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.
К проводимым учебным мероприятиям привлечены специализированные водолазные суда и суда обеспечения.
Справочно: Спасательный колокол СК-64 предназначен для герметичного присоединения в подводном положении к входным и спасательным люкам подводной лодки (ПЛ) и обеспечивает выход личного состава из аварийной ПЛ «сухим» способом. Одновременно в СК-64 могут разместиться 2 оператора и 8 человек спасенных. Устройство применяется на глубинах до 500 метров.
Ще на цю тему:
Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд
Оккупанты заявляют, что не планируют размещать в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3
Новобранцы армейского корпуса Черноморского флота проводят учения на крымских полигонах
Російський літак-розвідник наблизився до корабля ВМС Франції біля Керченської протоки
В оккупированный Крым зашел учебный военный корабль «Перекоп»
ВМС сформували дивізіон на Азовському морі