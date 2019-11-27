В соответствии с планом боевой подготовки спасательное судно Черноморского флота страны-агрессора «Эпрон» выполняет задачи в морских полигонах Черного моря.

Экипаж судна отрабатывает действия по спасению экипажа лежащей на грунте подводной лодки, пишет пресс-служба Минобороны России.

Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине около 40 метров на грунте размещен макет комингс-площадки подводной лодки. Водолазные специалисты спасательного судна отрабатывают спуски спасательного колокола СК-64 к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.

К проводимым учебным мероприятиям привлечены специализированные водолазные суда и суда обеспечения.

Справочно: Спасательный колокол СК-64 предназначен для герметичного присоединения в подводном положении к входным и спасательным люкам подводной лодки (ПЛ) и обеспечивает выход личного состава из аварийной ПЛ «сухим» способом. Одновременно в СК-64 могут разместиться 2 оператора и 8 человек спасенных. Устройство применяется на глубинах до 500 метров.