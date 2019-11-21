Молодые связисты мотострелкового соединения Южного военного округа в Волгоградской области приступили к освоению новейших машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».

Новая машина управления оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами, пишет пресс-служба Минобороны России.

Современное телекоммуникационное оборудование обеспечивает защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении ситуации.

Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.

Также в комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.