ЮВО: Связисты приступили к освоению новейших машин управления
|18:15 09.12.2019
|Россия
Молодые связисты мотострелкового соединения Южного военного округа в Волгоградской области приступили к освоению новейших машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».
Новая машина управления оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами, пишет пресс-служба Минобороны России.
Современное телекоммуникационное оборудование обеспечивает защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование.
Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении ситуации.
Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.
Также в комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.
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