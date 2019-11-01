Плавмастерская Балтийского флота пополняет запасы на Кипре
|18:00 09.12.2019
|Россия
Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота 7 декабря прибыла в порт Лимассол (Кипр) для пополнения запасов.
За время стоянки в иностранном порту судно, обеспечивающее корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, будет заправлено топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу. Плавмастерская пробудет в иностранном порту до конца недели, пишет Центр анализа мировой торговли оружием.
«ПМ-82» – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение – 5660 т, длина – более 120 м, максимальная скорость – 13,5 узла, дальность плавания – 9000 миль, автономность – 40 суток.
Плавмастерская «ПМ-82» Балтийского флота вышла из Балтийска 23 октября и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).
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