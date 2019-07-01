В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии

17:45 09.12.2019   Азербайджан

В Баку сегодня, 9 декабря, проходит XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической межправительственной комиссии.

В заседании принимают участие сопредседатели комиссии - глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и другие высокопоставленные лица, сообщает"Вестник Кавказа".

Мустафаев в ходе заседания заявил, что отношения между РФ и АР позитивно развиваются по всем направлениям, непрерывно растет товарооборот. "По итогам 2108 года товарооборот между нашими странами вырос на 19%, а по итогам 10 месяцев 2019 года рост составил 23%", - пояснил он.

Вице-премьер сообщил, что  в Азербайджане работают 950 компаний с российским капиталом - это 10% от числа всех компаний с иностранным капиталом.

"Российские инвестиции в экономику Азербайджана на сегодня достигли $4,9 млрд, Азербайджан инвестировал в экономику России $1,2 млрд", - сказал он, отметив хорошую динамику в сфере взаимных инвестиций.

Шахин Мустафаев добавил, что представители РФ и Азербайджана сегодня в Баку подпишут дорожные карты по сотрудничеству в сфере АПК на 2020-2022 годы и по сотрудничеству в сфере туризма на 2020-2022 годы.

В рамках мероприятия Максим Орешкин и Шахин Мустафаев подписали программу сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2020-2022 годы и программу сотрудничества в сфере туризма на 2020-2022 годы.



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