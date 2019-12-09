Морской терминал Ника-Тера, входящий в группу компаний Group DF, установил новый собственный рекорд по показателю грузооборота за всю историю порта, обработав 8 млн т с начала года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию предприятия.

Рекорд был установлен в ночь с 8 на 9 декабря.

Структура грузооборота терминала на данный момент выглядит следующим образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили 5,6 млн т (69,9 % от всего грузооборота), навалочные - 1,6 млн т (19,4%), шрот - 685,4 тыс. т (8,5 %), наливные - 172, 7 тыс. т (2,1 %).

"Ключевым внешним фактором остается конъюнктура цен на зерновые и соответствующее увеличение экспорта зерна украинскими агропроизводителями и трейдерами. Среди внутренних факторов, которые повлияли на результат, я хочу отметить внедрение новых систем мотивации персонала, совершенствование бизнес-процессов и модернизацию технологий перевалки", - обозначил факторы, повлиявшие на рост объемов обработки грузов, руководитель предприятия Алим Агакишиев.

Также среди важных факторов в компании назвали введение в 2019 году в эксплуатацию дополнительного маслопровода диаметром 400 мм и увеличение максимальной производительности отгрузки подсолнечного масла с 450 до 800 т/час. Это позволило терминалу в текущем году успешно обработать три танкера с подсолнечным маслом.

Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев текущего года терминал Ника-Тера перевалил 7 млн тонн грузов, что также являлось абсолютным рекордом для предприятия на тот момент.

За весь 2018 год терминал обработал 5,84 млн тонн грузов.