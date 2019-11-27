На території міста Южне Одеської області незабаром побудують об’єкти військової інфраструктури для потреб Військово-Морських Сил ЗС України.

Як передбачається, тут мають звести невеликий за площею військовий штаб для забезпечення проведення українсько-американських навчань серії «Сі Бриз». Уже відомо, що на засіданні сесії Южненської міськради від 28 листопада депутати більшістю підтримали питання про надання дозволу на формування земельної ділянки під цей об’єкт.

Про це кореспондентові АрміяInform повідомив заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко.

"До влади міста з відповідним листом звернувся командувач Військово-Морських Сил ЗС України з проханням виділити земельну ділянку в постійне користування для будівництва військового штабу. На ділянці площею приблизно 2,5 гектарів планується побудувати командний пункт, їдальню, адміністративні і спальні приміщення, кімнати відпочинку, казарму для особового складу, паркінг тощо. Ця інфраструктура буде призначена для розміщення багатонаціонального штабу щорічних українсько-американських навчань «Сі Бриз»", — розповів капітан 1 рангу Андрій Риженко.

В ідеалі військові моряки планують отримати повноцінну сучасну військову базу, де будуть створені максимально комфортні умови не лише для українських військовослужбовців, а й для представників країн-членів НАТО, які долучатимуться до міжнародних навчань. Загалом розміщення штабу навчань в Южному дуже зручне у географічному плані, адже «Сі Бриз» проводиться в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Звідти однаково зручно дістатися до місць навчань і різних тренувальних блоків, наприклад до портів, військових аеродромів, полігонів тощо.

За словами Андрія Риженка, на новозбудованому військовому об’єкті розгорнуть багатонаціональний операційний штаб, який здійснюватиме управління силами морського, повітряного і наземного компонентів навчань «Сі Бриз». Це дасть змогу не лише підвищити рівень взаємосумісності з відповідними підрозділами передових країн світу, а й ефективніше відпрацьовувати завдання з планування безпекових операцій у морі, стабілізаційних дій на суходолі та дій у повітрі в умовах максимально наближених до бойових відповідно до стандартів НАТО. Навчання серії «Сі Бриз» покликані стати одним із важливих інструментів переходу Військово-Морських Сил ЗС України на стандарти Альянсу.