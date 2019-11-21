Количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в ВМФ будет увеличено.

Об єтом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Интерфакс.



"В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал Шойгу на селекторном совещании в понедельник.



По его словам, "требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".