Россия хочет увеличить количество кораблей дальней морской зоны с ракетами "Циркон" и "Калибр"
|17:00 09.12.2019
|Россия
Количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в ВМФ будет увеличено.
Об єтом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Интерфакс.
"В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал Шойгу на селекторном совещании в понедельник.
По его словам, "требуется расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".
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