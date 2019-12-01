У Грузії показали новий безпілотний авіаційний комплекс гелікоптерного типу, що озброєний українськими протитанковими керованими ракетами виробництва КБ «Луч».

Відповідні фото оприлюднив у Facebook засновник Defence Blog Дилан Малясов, пише Український мілітарний портал.

Розвідувально-ударний БпАК розробляється державним науково-технічним центром «Дельта».

У травні 2015 року НТЦ «Дельта» представив перший варіант БпЛА на базі американського легкого двомісного поршневого гелікоптера RotorWay Exec 162F, що був озброєний блоками НАР та 7,62-мм кулеметами M134 Minigun.

Фото з сайту УМП