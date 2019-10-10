Термінал ЄВТ у спеціалізованому морському порту «Ольвія» планує в 2020 році збудувати 20 силосів.

Про це повідомила прес-служба ТОВ «ЄВТ Грейн», пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, установку перших восьми силосів ємністю 8,8 тис. кубометрів кожен планується завершити до 1 травня 2020 року, всіх 20 - до 1 жовтня 2020 року. За результатами тендеру визначено постачальника першої партії - канадську компанію Ag Growth International (AGI).

«Ми починаємо третій - фінальний етап будівництва зернового терміналу. Він передбачає значне збільшення силосних потужностей зберігання. Сьогодні на EVT запущено 206 тис. тонн, основна частина яких розташована в складах підлогового зберігання. До них додамо ще 20 нових ємностей і після завершення будівництва зможемо одноразово накопичувати на терміналі понад 350 тис. тонн зернових і олійних. За місткістю нові силоси будуть трохи більші, ніж існуючі. Розмістяться вони згідно з проектом - на ділянці між двома складами підлогового зберігання», - розповів директор ТОВ «ЄВТ Грейн» Сергій Гунько.

Постачання перших восьми силосів забезпечить компанія «Адепт», яка виграла тендер, запропонувавши найбільш оптимальну вартість, терміни і якість продукції AGI. Будівельні роботи вже проводяться згідно з графіком. Постачання устаткування почнеться в лютому 2020 року і триватиме до кінця березня.

Графік будівництва передбачає таку готовність силосних потужностей: на 1 липня - 12 силосів, на 1 вересня - 16 силосів. Чотири силоси встановлять до 1 жовтня 2020 року.

Морський термінал ЄВТ спеціалізується на перевалці зернових, бобових і олійних культур. Терміналом оперує ТОВ «ЄВТ Грейн». Термінал обробив перше судно у грудні 2018 року.

В управлінні перебувають операційна акваторія, підхідний канал, власний причал довжиною 280 метрів і глибиною 11,5 метра (причал №4 СМП «Ольвія»), складські споруди та технологічне обладнання. Потужності зберігання представлені критим складом ємністю 90 тис. тонн і чотирма силосами по 6,5 тис. тонн кожен. У вересні 2019 року введено в експлуатацію ще один склад підлогового зберігання на 90 тис. тонн. Існуючі потужності комплексу дозволяють щорічно перевалити до 2 млн тонн зерна.

Після збільшення ємностей зберігання і запуску додаткового перевалочного обладнання річна пропускна здатність терміналу складе 3 млн тонн із перспективою збільшення до 4 млн тонн.