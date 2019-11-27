Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" та Андрій Клименко на своїй сторінці Facebook повідомляють:

"Динаміка часу штучного утримання в Керченській протоці суден, що прямують до/з Бердянска та Маріуполя станом на 1 грудня 2019 року за весь период кризи.

Місяць тому ми констатували, що з початку жовтня 2019 року РФ в Азовському морі намагалася демонструвати, що вона "біла та пухнаста". Ми пов'язували різке зниження в жовтні 2019 середнього часу штучного утримання маріупольських та бердянських рейсів комерційних суден в Керченській протоці (після відповідного демонстративного значного зростання) з підготовкою РФ до участі в Нормандському саміті 9 грудня 2019 (з метою сформувати пакет аргументів для зняття з РФ міжнародних санкцій).

За підсумками листопада 2019 (станом на 01.12.19) картина в Керченській протоці у порівнянні з жовтнем суттєво змінилася у гірший бік:

- на вході до Азовського моря середній час штучного утримання суден зріс з 16,1 до 56,2 годин (тобто в 3,5 рази);

- на виході з Азовського моря до Чорного - з 26,9 до 52,8 годин (в 1,96 рази).

Важливе зауваження: в листопаді було декілька штормових днів, коли рух в Керченській протоці було перекрито. Тому щоб отримати об'єктивну картину, ми виключили з розрахунків затримки суден в дні штормів та показали "очищену від штормів" статистику окремими стовпчиками на діаграмах. Але це змінило картину несуттєво:

- на вході зростання з 16,1 до 40,9 годин (без фактору штормів - тобто в 2,5 рази);

- на виході зростання з з 26,9 до 39,6 годин (в 1,47 рази).

Якщо наша гіпотеза про зв'язок цих параметрів з зовнішньополітичними подіями, що пов'язані з РФ, вірний, то РФ в листопаді зрозуміла, що їй нема чого очікувати від "Нормандського формату" в сенсі перспектив відміни санкцій.