«Єдиноросу» Кучерявому з Севастополя запобіжний захід оберуть 10 грудня / Фото
|15:45 09.12.2019
|Севастополь
У Херсонському міському суді 10 грудня відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу члену партії «Єдина Росія» з анексованого Севастополя Ігорю Кучерявому, який зараз перебуває на материковій частині України.
Про це повідомляє Прокуратура АРК на сторінці у Facebook. Згідно з повідомленням, засідання заплановане на 10:00, пише Радіо Свобода.
Про затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак», члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. Наступного дня в СБУ повідомили, що чоловік їхав на материкову Україну за українським паспортом.
5 грудня в СБУ повідомили, що процесуального затримання Кучерявого не було, і після бесіди його відпустили. Херсонський міський суд в цей же день заарештував вилучене майно Кучерявого. 6 грудня представники СБУ і Прокуратури АРК повідомили Кучерявому про підозру за статтею про «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».
Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення партії «Єдина Росія», входить до складу політради регіонального відділення партії «Єдина Росія» в анексованому Севастополі.
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