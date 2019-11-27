Відомого пособника російських окупантів в Криму Каллініка Чернишова Москва звела в єпископи УПЦ Московського Патріархату.

Про це повідомив член Синоду ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратий (Зоря), пише Центр журналістських розслідувань.

За його словами, Каллінік став єпископом Бахчисарайським ще в 2016 році за рішенням Священного Синоду УПЦ (МП).

«Без оголошення зробили «єпископом Бахчисарайським» Московського Патріархату Каллініка Чернишова – відомого пособника російських окупантів в Криму. Чекали майже 4 роки, а напередодні зустрічі в Парижі вирішили показати, «хто тут господар», – написав Зоря.

Каллінік (в миру Костянтин) Чернишов народився в 1977 році в Євпаторії. Має юридичну та економічну вищі освіти, ступінь магістра богослов’я. Чернечий постриг з ім’ям Каллінік прийняв у 2008 році. У 2012 році з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря був поставлений духівником Таврійської духовної семінарії. У 2013 році возведений у сан архімандрита.

Як пише «Миротворець», брав активну участь в анексії Криму: проводив антиукраїнську агітацію, розмістив склад зброї для «самооборони Криму» на території храму Святого Пророка Іоанна Хрестителя в селі Уютне, настоятелем якого є. Отримав медаль «За захист Криму».

В окупованому Криму та на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу духовенство і віруючі Православної церкви України піддаються систематичному переслідуванню з боку окупантів, заявив член Синоду ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратий (Зоря) у своєму виступі на зустрічі з представниками ОБСЄ.