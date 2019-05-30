Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ
|12:15 09.12.2019
|Россия
Росія виступає проти будь-яких змін до Мінських угод.
Як стало відомо "Ъ", Росія зайняла жорстку позицію щодо послідовності виконання Мінських угод, передає Цензор.НЕТ.
Переглядати домовленості Москва не має наміру, повідомило джерело "Ъ" у російських держструктурах, що бере участь у переговорах з Україною щодо Донбасу і займалося підготовкою до саміту в "нормандському форматі". Саміт лідерів Росії, України, Німеччини і Франції відбудеться сьогодні, 9 грудня, в Парижі.
"Для них (української сторони. - Ред.) ця зустріч - політичний акт, а для нас - робоча. Якщо в угодах написано, що вибори мають бути достроковими, значить, їх не можна поєднати з черговими. Ніхто не буде нічого переглядати", - зазначило джерело російського видання.
Співрозмовник "Ъ" впевнений, що плани України переглянути або відредагувати Мінські угоди реалізовані не будуть. Крім того, на безальтернативності Мінських домовленостей не раз наголошували Франція і Німеччина.
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