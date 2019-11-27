Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд
|15:00 09.12.2019
|Крым
Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов оприлюднив статистику про втрати української економіки внаслідок агресії Російської Федерації.
Про це Милованов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд).", - написав Милованов.
Він також повідомив, що оцінка залишкової вартості об'єктів нерухомого держмайна на непідконтрольних українському уряду територіях - Крим і окремі райони Донбасу - становить близько 85 млрд грн.
Міністр уточнив, що території АР Крим та м. Севастополя зареєстровано 57,7* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд. грн. На території Донецької області - майже 120* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд. грн.; На території Луганської області - майже 70* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд. грн.
"За оцінками Фонду державного майна, близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", - додав Милованов.
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