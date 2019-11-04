У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії

14:45 09.12.2019   Турция

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс каже, що для оновленого плану НАТО з оборони Балтійських країн і Польщі жодних політичних перешкод не залишилося, а подальші технічні процедури коментуватись не будуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Перед самітом лідерів НАТО турецький президент Таїп Ердоган домагався вигідних для себе рішень щодо підтримки турецької кампанії у Сирії.

Анкара погрожувала заблокувати схвалення плану для Балтії, якщо союзники відмовляться визнати терористами радикальні курдські організації (які вважають причетними до терактів на території Туреччини). 

Однак після переговорів з Анкарою план офіційно затвердили. Згодом голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара не пішла ні на який компроміс, а план для країн Балтії не може бути оприлюднений доти, доки не буде оприлюднено план оборони для Туреччини.

"Вважаю, що цей коментар призначений більше для внутрішньої аудиторії, адже слово "поступки" не годиться. Ми не раз підкреслювали, що турки не відмовляються від своєї точки зору на курдські військові угруповання, оцінки їх як терористичних груп, і домагаються згоди з цим від своїх союзників. Тут немає ніяких поступок", - сказав міністр.

"Але тепер не залишилося ніяких політичних перешкод для процесу, який мав місце. Процес триває, плани затверджені, але тривають технічні процедури, шліфуються деталі, які публічно не коментуються", - сказав Лінкявічюс.

Ніхто з посадових осіб не деталізував, чим відрізняються етапи затвердження та оприлюднення планів. Оборонні плани засекречені.



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