На Азовском море сформирован дивизион Военно-морских сил Украины. Дивизион базируется в портах Бердянска и Мариуполя.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ходе торжества по случаю присвоения наименования МБАК «Костополь», пишет flot2017 со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

Дивизион сформирован на основе имеющихся надводных сил в составе тактической группы «Тритон», которая была сформирована с переброской двух МБАКов и переходом на Азовское море поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец». К тактической группе должны были присоединиться два малых бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу», которые были захвачены Россией вместе с экипажами 25 ноября 2018 и возвращены 20 ноября 2019-го года.

Сейчас в составе дивизиона находятся:

- поисково-спасательное судну «Донбасс» (A500)

- морской буксир «Корец» (A830)

- малый бронированный артиллерийский катер «Лубны»

- малый бронированный артиллерийский катер «Кременчуг».

Боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц, сообщил командующий.