Бердянський і Маріупольський порти стали пунктами базування дивізіону ВМС в Азовському морі
|14:15 09.12.2019
|Украина
На Азовском море сформирован дивизион Военно-морских сил Украины. Дивизион базируется в портах Бердянска и Мариуполя.
Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ходе торжества по случаю присвоения наименования МБАК «Костополь», пишет flot2017 со ссылкой на Украинский милитаристский портал.
Дивизион сформирован на основе имеющихся надводных сил в составе тактической группы «Тритон», которая была сформирована с переброской двух МБАКов и переходом на Азовское море поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец». К тактической группе должны были присоединиться два малых бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу», которые были захвачены Россией вместе с экипажами 25 ноября 2018 и возвращены 20 ноября 2019-го года.
Сейчас в составе дивизиона находятся:
- поисково-спасательное судну «Донбасс» (A500)
- морской буксир «Корец» (A830)
- малый бронированный артиллерийский катер «Лубны»
- малый бронированный артиллерийский катер «Кременчуг».
Боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц, сообщил командующий.
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