Новый малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 шифр «МБАК», прибывший в Одессу для включения в состав ВМС Украины, получил именование «Костополь».

Как сообщает flot2017, об этом пишет Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники.

Новый катер получил имя в честь одноименного города Костополь (Ровенская область), где проживал погибший в 2017-м году морской пехотинец Кондратюк Алексей Владимирович.

МБАК «Костополь» — это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, построенный на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбацком». Данный корпус был заложен в 2018 году. Спуск на воду 7-го МБАКа состоялся 3 апреля 2019-го года. Переход в Одессу был осуществлен в конце сентября-начале октября 2019-го года.

С октября проходят испытания в Черном море, по результатам которых катер будет принят в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

Отмечается особенность катеров данного проекта — низкая визуальная, оптико-электронная, радиолокационная и тепловая незаметность. Он малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины — патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие возможным высадкам десантных средств противника на побережье.