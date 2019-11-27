Оккупанты заявляют, что не планируют размещать в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3
|13:45 09.12.2019
|Крым
Командующий Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев заявил, что размещение дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму пока не планируется.
Об этом он сказал в интервью «Интерфаксу», пишет Крыминформ.
«В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости. Вообще принимать стратегическую авиацию крымские аэродромы способны, как уже говорил, Бельбек (военный аэродром) может принимать любые типы воздушных транспортных средств», – сообщил Гостев.
Гостев добавил, что новейшая авиатехника, которая стоит на вооружении армии ВВС и ПВО, способна выполнить все поставленные перед ней задачи.
Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 2,2 тысячи километров.
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