Управление Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю подготовило оперативные данные по миграционному движению населения Севастополя за 10 месяцев 2019 года.

С января по октябрь численность горожан увеличилась почти на 6 тысяч человек.

Миграционный прирост составил 5 942 человека, сообщают Новости Крыма со ссылкой на Крымстат.

При этом приехали в Севастополь 17 678 человек, а выехали из города 11 173 человека.

Большая часть людей, которые составляют миграционный прирост населения города – почти 3,5 тысяч человек, – прибыли в Севастополь из регионов соседней России. Около 2,3 тысяч человек приехали из стран СНГ, менее 100 человек из других зарубежных стран.

Миграционный прирост населения Севастополя за 10 месяцев 2018 года составил почти 6,4 тысячи человек.