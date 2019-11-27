Ученые Севастопольского государственного университета разрабатывают цифровую сеть, которая сможет объединить корабли и суда, береговые базы и другие объекты наподобие интернета.

Благодаря ей моряки будут быстрее получать данные об опасных явлениях, метеосводки и другую важную информацию, сообщил ТАСС проректор СевГУ по развитию, научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев.

"Задачу по созданию единой цифровой сети для судоходства пытаются решить во всем мире. Мы планируем, что экспериментальный вариант нашей системы цифровой навигации удастся сделать в Севастополе в 2022 году. Сейчас, когда судно выходит в море, оно само для себя берет данные со спутника, с эхолота, проводит свои измерения: судно самостоятельно и автономно. Но все движется к тому, что в будущем судно станет одним из элементов глобальной системы навигации, в которую войдут суда, береговая инфраструктура, системы наблюдения подводной обстановки, спутниковая группировка и другие элементы, каждый из которых может запрашивать и использовать данные из общей сети и пополнять ее своей информацией", - рассказал Евстигнеев.

Он отметил, что все элементы инфраструктуры и находящиеся в море суда будут объединены цифровой сетью, как компьютеры интернетом. Благодаря единому информационному пространству специалисты получат новые возможности для того, чтобы предсказать опасные явления - например, цунами - раньше и точнее, чем это делается сейчас.

"Не менее важный аспект - проблемы национальной безопасности. В нашей стране проблема локальной навигации не решена. И если сейчас спутниковая группировка выходит из строя, то суда не смогут даже войти в порт и выйти из порта, потому что систем локальной навигации в нашей стране нет. Если мы решим проблему цифровой сети, что не будет и проблем с локальной навигацией", - уточнил проректор.

Он добавил, что участие в экспериментах при разработке цифровой сети станет одной из первых задач новейшего научно-исследовательского судна "Пионер-М", которое сейчас строится для СевГУ. "Мы надеемся, что сможем на "Пионере" отрабатывать технологии глобальной цифровой навигации. Экспериментальная сеть будет включать само судно, береговой пункт управления этим судном, связь судна со спутником, связь "Пионера" с группой автоматических буйков, связь с подводным аппаратом", - пояснил ученый.

Проектирование "Пионера-М" вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа", созданной ЦКБ "Коралл". Строительство судна будет происходить на трех заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Средне-Невский судостроительный завод выполнит работы по формированию композитного корпуса, созданием надстройки займутся специалисты крымского предприятия "Судокомпозит", финальная сборка состоится на Севморзаводе. Длина судна составит 25,7 метра, ширина - 9 метров, скорость - 10 узлов, водоизмещение - 82 тонны.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки, ОСК и Агентства стратегических инициатив. Строительство финансируют в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальным партнером выступает ОСК. Планируется, что судно "Пионер-М" будет достроено в конце 2019 - начале 2020 года, инвестиции в реализацию проекта составляют 300 млн рублей.