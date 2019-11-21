В мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, поступил новейший электронный стрелковый тренажер.

Тренажер состоит из учебного стрелкового электронного комплекса с комплектом имитаторов огнестрельного оружия. Используемые имитаторы полностью идентичны по массе и габаритам реальным образцам оружия (автомат АК-74, пулемет ПКМ, винтовка СВД, пистолет ПММ, гранатометы РПГ-7В2 и АГС-17), у них отсутствуют часто являющиеся помехой соединительные шланги и провода, а импульс отдачи сопоставим с реальным, пишет издание Центр анализа мировой торговли оружием.

На тренажерном комплексе одновременно могут работать до восьми человек с различным вооружением как индивидуально, так и в группах.

На новом тренажере планируется моделировать боевые действия в режиме «стрелковой полосы» с применением сложных методов компьютерной графики, вычислительной геометрии и искусственного интеллекта.

Тренажер позволяет настроить порядка 15 сценариев стрельбы с учетом погодных условий, направления ветра, атмосферного давления и пр., что позволяет моделировать нестандартные ситуации боевых действий.

Результаты стрельбы отображаются в режиме реального времени. Таким образом, возможен одновременный детальный анализ действий и ошибок, что крайне важно для начинающих стрелков, делающих первые шаги в обращении с оружием.

Новый тренажерный комплекс является отличным дополнением к традиционной системе огневой подготовки военнослужащих. Огневые тренировки на тренажере осуществляются без применения реального оружия и боеприпасов, что существенно экономит средства и повышает безопасность занятий.