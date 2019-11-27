Расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота проводят учения по нанесению ракетных ударов по морским целям.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, пишет Крыминформ.

«В Крыму на полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки проводят плановые тренировки с отработкой практических навыков по нанесению ракетных ударов по надводным целям при развертывании с марша», – говорится в сообщении.

Расчеты комплексов отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и дислокации после применения оружия.

Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки, сообщает издание.

В середине ноября противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота совершили марш на полигоны боевой подготовки для тренировки по развертыванию и подготовке к выполнению задач.