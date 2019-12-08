В Феодосии в последние два года обострилась ситуация с парковкий на улице Горького не только легковых автомобилей, но и многотонных грузовых фур.

В реакцию газеты «Кафа» обратились жители улицы Горького в районе Морпорта, которые уже несколько месяцев борются за чистый воздух в своих квартирах, пишет kafanews.

Транспортные средства стоят как у стен феодосийского порта, так и в непосредственной близости к жилым домам улицы Горького. В летний период водители не глушат мотор в связи с работой кондиционера. Сейчас, в холодный период года, дальнобойщики прогревают кабину, а потому моторы все так же работают.

"Мало того, что стоит постоянный гул от работающих фур. Самое страшное – во время работы машин в воздух выделяются газы. Он все время стоит в воздухе не только на территории Платановой аллеи, где мы должны отдыхать и прогуливаться. В безветренную погоду – заходит в наши квартиры. Особенно когда фуры стоят под домами. Дышать просто невозможно – все время эта гарь стоит в воздухе в наших жилищах, и зимой, и летом, и днем, и ночью. Выхлопные газы, гарь, шум, смрад – все это превратило нашу жизнь в ад", - описывает проблему Ольга Ивановна.

Жители отмечают, что, не имея более сил выдерживать такие условия существования, неоднократно обращались к феодосийским властям, однако, в ответ получают лишь отписки.

Действительно, в трех разных ответах властей слово в слово указана одна и та же информация. Оккупационная администрация Феодосии сообщает жильцам, что ее сотрудниками был осуществлен осмотр улицы Горького в районе Феодосийского порта. Но на момент проверки нарушений водителями правил остановки и стоянки автотранспорта и других нарушений административного законодательства не выявлено. Также, администрация трижды рекомендовала с этим вопросом обратиться в полицию.



Все же, жители обратились в полицию, где был получен ответ: «В ходе проведенной проверки признаков совершения какого-либо уголовного наказуемого деяния или правонарушения в отношении Вас не установлено».

По мнению феодосийцев, такое положение вещей недопустимо, поскольку парковка большегрузного транспорта в жилом районе приводит к ухудшению экологии. В результате, у людей ухудшается здоровье, самочувствие, появляются заболевания верхних дыхательных путей, в числе которых, астма, рак и другие. При этом, город является курортным, а значит, наоборот, местный морской и горный воздух должен помогать становиться здоровее не только приезжим туристам, но и жителям города.

Помимо этого, парковка и проезд многотонных фур дает о себе знать – асфальтное покрытие быстро приходит в негодность.

Кроме многотонного грузового автотранспорта, действительно, на улице Горького вплотную к многоквартирным домам неоднократно было замечено большое скопление еще и легковых машин. Год назад «Кафа» поднимала вопрос о парковке в районе Платановой аллеи. Когда-то, проезд по улице Горького от памятника броненосцу «Потемкин» до фонтана Айвазовского был воспрещен. Пешеходную зону разграничивали соответствующие дорожные знаки.

Однако, как и со многими другими пешеходными зонами в городе, привычными феодосийцам, с улице Горького в районе Платановой аллеи что-то произошло. Знак исчез, о пешеходной зоне быстро забыли.

Более того, год назад феодосийский предприниматель предложил организовать парковку в районе Платановой аллеи от торгового порта до военного на 100 машин. Но жители многоквартирных домов вступили против этого, и вопрос был снят.

Все же, в виду размещения Многофункционального центра в этом районе увеличился поток транспорта. За парковкой и проездом здесь никто не следит. Так, пешеходно-прогулочная часть улицы стала проезже-парковочной.