Военное морское судно, принадлежащее Северному флоту ВМФ России, оказалось заблокировано в территориальных водах Панамы.

Известно о том, что российский военный корабль уже третьи сутки не может покинуть территориальные воды Панамы из-за блокирования прохода через Панамский канал, сообщает 8 декабря российское издание avia.pro.



Несколько дней назад информационно-новостное агентство Avia.pro уже сообщало о том, что над российским военным кораблём «Янтарь», позиционирующемся как океанографическое морское судно, осуществлял пролёт американский военный самолёт, после чего корабль и оказался заблокирован в территориальных водах Панамы.

«По линии МИД России и других заинтересованных ведомств уже третьи сутки предпринимаются интенсивные, но пока безрезультатные, попытки урегулировать вопрос транзита специализированного судна ГУГИ МО РФ "Янтарь" через Панамский канал и снять внезапно возникшие претензии и требования со стороны Администрации этого гидротехнического комплекса сооружений (спойлер - Пентагон здесь, конечно же, ни при чём) к кораблю, касающихся ряда его специфических характеристик, которые, по мнению местных чиновников, могут негативно повлиять на все шлюзы и камеры канала (здесь необходимо саркастично ухмыльнуться). Корабль уже почти трое суток по-прежнему находится на якорной стоянке «Cristobal» в ожидании получения разрешения на транзит, что, естественно, влечёт за собой частичный срыв выполнения поставленных перед ним задач и, возможно, послужит основанием для изменения его дальнейшего маршрута», - сообщает «Телеграм»-сообщество «Оперативная линия».

Издание уточняет, что это далеко не первый случай, когда российским военным кораблям закрывают проход через Панамский канал без объяснения причин.